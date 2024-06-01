السعودية تهز جميع المقيمين..السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لكل من يقوم بهذه المخالفة في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - تعذيب الحيوانات جريمة مُعاقبة بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال أكد رئيس شعبة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة، أحمد العمري، على خطورة تعذيب الحيوانات واعتباره جريمة مُعاقبة بالقانون. وأوضح العمري خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" تفاصيل العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة، وهي:

في حال الإهمال: غرامة 100 ريال لكل رأس من الأغنام. في حال إيذاء الحيوان بالدهس أو الركل أو السحب: إحالة المخالف إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة لتطبيق العقوبة المُناسبة. في حال تعذيب الحيوان: تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال، مع إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية.

وشدد العمري على أن إيذاء الحيوان تُعد من المخالفات الجسيمة الموجبة للتوقيف، وأن أي عقوبة تزيد مدتها عن 3 سنوات تُعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.