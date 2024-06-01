انت الأن تتابع خبر قطر تسعد قلوب المقيمين من هذه الجنسيات العربية وتعلن عن فتح باب التجنيس بصورة استثنائية ! والأن مع التفاصيل



الدوحة - احمد صلاح - يرغب العديد من الأفراد الذهاب إلى دولة قطر من أجل العمل أو السياحة، بالإضافة إلى أن العديد من الشباب يهاجرون إليها للاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها، والتي تشمل الخدمات الصحية والتعليمية،

وإمكانية التوظيف في الوظائف الحكومية.

منح الإقامة الدائمة في قطر لأبناء هذه الجنسية

إن الخطوات اللازمة للحصول على الجنسية القطرية تتمثل فيما يلي:

التوجه للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في قطر

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على تسجيل الدخول، وكتابة بيانات المستخدم.

إذا لم يكن لديك حساب، قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والضغط على إنشاء حساب جديد.

الضغط على الإقامة الدائمة، تحديد طلب جديد.

رفع المستندات والملفات المطلوبة والضغط على التالي.

عند الموافقة على الطلب، ستتلقى رسالة تؤكد الموافقة، وسيطلب منك سداد مبلغ 500 ريال قطري.

شروط الموافقة على الإقامة

تتمثل شروط الموافقة على الإقامة الدائمة في قطر فيما يلي: