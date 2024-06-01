رسمياً : السعودية تعلن عن موعد أول أيام عيد الأضحى

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه سوف يكون يوم الأحد 16 يونيو.

وقال الزعاق خلال برنامجه على قناة العربية :"من منتصف الشهر الهجري يبدأ القمر يقترب من الشمس فإذا تدنى البعد الزاوي بينهما عن 7 درجات فإن القمر يدخل في حمرة شعاع الشمس ويعيش مرحلة المحاق، وحينذ يولد هلال شهر هجري جديد".

وأضاف:" وطوال شهر ذي القعدة والقمر يحاول أن يدرك الشمس، وفي تمام الساعة الثالثة و 38 دقيقة من عصر يوم الخميس 29 ذي القعدة سيدرك القمر الشمس وحينئذ يولد هلال الشهر الهجري الجديد وهو ذي الحجة، وفي مساء ذلك اليوم له مكث بعد مغيب الشمس".

وتابع:" وبحسب المعايير الفلكية، فإن يوم الجمعة 7 يونيو غرة شهر ذي الحجة، ويوم السبت 15 يونيو وقفة عرفة، ويوم الأحد 16 يونيو عيد الأضحى".