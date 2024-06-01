هي الأقوى في تاريخ التعليم السعودي..التعليم السعودي تسعد قلوب الطلاب والمدرسين بخبر سار

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مدة إجازة الصيف للعام الدراسي 1445، حيث ستكون 67 يومًا. وسيبدأ إجازة الطلاب يوم الإثنين 10 يونيو 2024، بينما سيبدأ العام الدراسي الجديد 1446 يوم الخميس 8 أغسطس 2024.

وتأتي هذه الإجازة الطويلة كإجراء استثنائي تعويضًا عن تقصير مدة العام الدراسي الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى توفير فرصة كافية للطلاب للراحة والاستجمام والتحضير للعام الدراسي الجديد. وتُعد هذه الإجازة أطول إجازة صيفية في تاريخ التعليم السعودي. وإلى جانب إعلان مدة إجازة الصيف، أعلنت وزارة التعليم أيضًا عن موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445.

وسوف تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 26 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024.

وتُمنى الوزارة لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.