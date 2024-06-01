صنعاء : البنك المركزي يفاجئ المواطنين ويعلن عن ماسيحدث خلال الساعات القليلة القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء بياناً مهماً بشأن تعويض المواطنين في المحافظات الجنوبيه ممن بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القديمة ’’القانونية’’.

وأكد مركزي صنعاء في البيان أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة ’’القانونية’’ التي يتم تداولها حالياً في المحافظات الجنوبية في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم حفاظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في تلك المحافظات .حسب تعبيرهم

مؤكداً أنه سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ذي القعدة 1445هـ الموافق الرابع من يونيو 1024م .