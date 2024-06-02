السعودية : صدور أمر ملكي عاجل بصرف المكرمة الملكية لعيد الأضحى 1445..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - يتساءل كثير من المواطنين المشمولين بدعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور هل صدر أمر ملكي بصرف المكرمة ملكية لعيد الأضحى لمستفيدي الضمان المطور 1445؟، حيث قد انتشرت الكثير من الأخبار في الفترة الأخيرة بالتزامن مع اقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك حول إيداع مكرمة ملكية لعيد الأضحى 1445 من الهجرة، وذلك بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز بن آل سعود لإدخال البهجة والسرور على الأسر المستحقة قبل العيد، وسنعرض لكم خلال السطور القادمة من هذا المقال رد وزارة التنمية الاجتماعية السعودية على هذا الأمر، كما سنوضح لكم أيضاً شروط المكرمة الضمان الاجتماعي، والفئات المستفيدة من المكرمة الملكية 1445، فتابعوا.

ماهي شروط مكرمة الملك سلمان 1445؟ قبل أن نذكر لكم حقيقة صدور أمر ملكي بصرف المكرمة الملكية لعيد الأضحى 1445 دعونا نوضح لكم أولاً شروط مكرمة الملك سلمان، فهناك عدد من الشروط الهامة التي قد حددتها الحكومة السعودية لصرف المكرمة الملكية 1445، وتتمثل شروط مكرمة الضمان الاجتماعي في التالي ذكره:

يشترط أن يكون المستفيد من المكرمة الملكية 1445 مواطن سعودي. يلزم للحصول على مكرمة ملكية 2024 أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم في السعودية.

أن يكون من المشمولين بدعم الضمان الاجتماعي المطور.

أن لا يتخطى الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد 3000 ريال سعودي. يشترط عدم توفر أصول مالية باهظة الثمن أو عقارات لدى المستفيد المكرمة الملكية لعيد الأضحى 1445 ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على سؤال المواطنين المنتشر في هذه الفترة وهو هل صدر أمر ملكي بصرف مكرمة ملكية لعيد الأضحى 1445 للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور؟ حيث قد انتشرت الأخبار بين المواطنين بخصوص إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولكن الوزارة قد أوضحت حقيقة صرف المكرمة الملكية مؤكدة أن الأخبار المنتشرة حول نزول مكرمة ملكية 2024 قبل عيد الأضحى المبارك غير صحيحة على الإطلاق، ولا تستند إلى أي مصادر رسمية، كما أشارت الوزارة إلى أن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتم صرفها فقط بمناسبة شهر رمضان المبارك عند صدور أمر ملكي بذلك سواء قبل حلوله أو خلال الشهر الكريم، كما قد أوضحت الوزارة أن المكرمة الملكية لعيد الأضحى 1445 لا وجود لها من الأساس ولم يحصل المستفيدين من الضمان الاجتماعي قبل ذلك على مكرمة ملكية لعيد الأضحى.