للمرة الآخيرة ..السعودية تعلن عن ترحيل فوري لأي وافد يفتح هذه المواضيع في المملكة .. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - قام كاتب ومختص قانوني في السعودية بتحذير المقيمين والمواطنين من إرتكاب المخالفات التي يقع فيها الكثيرون دون علمهم أهمها تلك المخالفات الشائعة جداً، وهي الحديث في أمور قد تذهب بهم لأجل مخالفة بسبب العنصرية والألفاظ النابية.

ووضح الكاتب في مقالة سابقة له قانون الوحدة الوطنية ينص على أن أي خطاب على الوافدين يهدف إلى كراهيتهم أو السعي إلى ازدرائهم فهو خطاب يجرّم بموجب أحكام القانون، و يعاقب مرتكبه بالسجن لفترة لا تقل عن عام وغرامة مالية ضخمة.

قانون الوحدة الوطنية لا ينص على تجريم استخدام خطاب الكراهية الذي يقوم به بعض الأشخاص يومياً تجاه الوافدين لمجرد أنهم وافدون فحسب.

لكنه يجرم استخدام أي خطاب يعتمد على تفوق أي أصل أو عرق ويجعله متميزا عن أصل وعرق الآخرين فقط لمجرد الإنتماء إليه، وأنه بموجب قانون الوحدة الوطنية فإن غرامة هذا الأمر لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى الترحيل النهائي، باعتبارها جريمة عنصرية حرمها القانون الدولي الإنساني وحظرتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت