اضخم كنز في العالم ..دولة عربية تعلن عن اكتشاف تاريخي في صحراء أراضيها ..المفاجأة ماذا وجدت!"..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تم الكشف في صحراء العراق عن قصر سومري يعود تاريخه إلى 4500 عام في المنطقة المعروفة قديمًا بمدينة جيرسو، والتي كانت تُعرف باسم تيلو. واشارت التقارير المحلية إلى أن هذا الاكتشاف يعد خطوة بارزة في مجال الآثار، ويقدم رؤى جديدة حول نمط الحياة في الحضارة السومرية.

وأوضح الباحثون أن بين ما اكتُشف في القصر توجد صالات واسعة مزخرفة بالرسوم والنقوش التي تصور الحياة اليومية في تلك الفترة، بما في ذلك المعارك، والصيد، والزراعة. كما تم العثور على أدوات منزلية مثل الأواني الفخارية والأدوات المعدنية، مما يقدم دلائل على التقاليد اليومية للسومريين.

إضافة إلى ذلك، كشفت الأعمال الأثرية عن نظام ري متطور يعبر عن مهارات السومريين في الزراعة وأثرها في استساغتهم التجارية عبر اكتشاف أختام أسطوانية كانت تستخدم في التجارة.

بالإضافة إلى ذلك، يلفت هذا الاكتشاف الأنظار إلى التفاصيل المعمارية والفنية للسومريين، ويساهم في فهم أعمق لتطور هذه الحضارة وابتكاراتها. هذا وقد تم التوصل إلى هذا الاكتشاف من خلال تعاون بين علماء آثار عراقيين وبريطانيين، مما يعكس أهمية الجهود المشتركة في حفظ التراث الإنساني.

وأضافت المصادر أن الاكتشاف من المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من السياح إلى العراق، مما سيعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة. هذا بالإضافة إلى تعزيز الوعي التاريخي والثقافي في البلاد. في هذا السياق، يعد الاكتشاف بمثابة نقطة محورية تسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مجالات البحث الأثري وحماية التراث الثقافي والتاريخي.