مالم يكن في الحسبان..مواطن سعودي رفض بيع “الشاة” لـ “زبون” وبعد 5 دقائق حدثت المفاجأة!! اتفرج الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر مقطع فيديو خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق حادثة مخيفة تعرض لهت مواطن سعودي عندما ذهب لبيع “شاة” يملكها في أحد أسواق المواشي، ولكن المفاجأة أن تلك الشاة أصيبت بعين خبيثة وحدث لها ما لم يكن في الحسبان.

وظهر بالفيديو المتداول، مواطن سعودي وهو يوثق ما حدث لـ”شاة” لديه عندما رآها زبون وأراد أن يشتريها لكنه رفض بيعها له.

وقال موثق الفيديو: جاني رجل عند شبك أغنامي وطلب مني أبيع له هذي الشاة وقال ماراح أمشي إلا وهي معي ورفضت وبعد ماراح من عندي هذا اللي صار

وأبان الفيديو الشاة وهي ملقاه على الأرض وتلفظ أنفاسها الأخيرة، وتساءل صاحبها: وش فيها ما أدري. ويبدو أن هذا الرجل أصابها بالعين والحسد.