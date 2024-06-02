جهنم الحمراء على وشك الظهور في الممكلة..الزعاق يفاجئ السعوديين ببراكين كبرى على وشك الثوران

الرياض - محمد الاطلسي - تُزّين سماء المملكة، وتتنوع بين الدروع البركانية، والمخاريط، والقباب البركانية.

تُشكّل موطنًا لهذه البراكين، مثل حرة الوعبة (مكة المكرمة) وحرة خيبر (المدينة المنورة) وحرة كشب وحرة عويرض. تقع في مكة المكرمة، وتُعد واحدة من أبرز الحرات، وتحتوي على أكبر فوهة بركانية في المملكة.

على الرغم من العدد الكبير من البراكين، إلا أن النشاط البركاني يظل منخفضًا.

آخر ثوران بركاني كبير كان في عام 1256م جنوب المدينة المنورة.

أهمية الدراسة: تُظهر أهمية البيئة الجيولوجية الفريدة في المملكة. تُلقي الضوء على ضرورة مراقبة البراكين الخامدة وفهم تأثيرها على الطبيعة والمجتمع. تعزز الفهم العميق لتاريخ وجغرافية البلاد.