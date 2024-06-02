معلمة سعودية تقوم بفعل لايصدقة عقل مع طالبة ابتدائية اثار جنون الجميع !..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - عنوان: معلمة تثير الجدل بعد تركها طالبة وحيدة في صورة جماعية للطالبات المتفوقات النص: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعلمة ابتدائية قامت بتوزيع هدايا وشهادات شكر على الطالبات المتفوقات، بينما تم استثناء طالبة واحدة من الصورة الجماعية التي تم التقاطها للطالبات.

أثارت الصورة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث عبّر بعض المعلقين عن استيائهم من تصرف المعلمة، معتبرين أنه قد تسبب في إحراج الطالبة وإيذائها نفسياً.

بينما دافع آخرون عن المعلمة، معتبرين أن هناك أسباباً قد تكون دفعتها إلى استثناء الطالبة من الصورة، مثل وجود طالبات أخريات لم تظهر في الصورة أو أن الطالبة المستثناة كانت مريضة أو تعاني من إصابة ما.

التعليقات: "من غير المعقول أن تترك المعلمة طالبة وحيدة في الصورة، كان بإمكانها على الأقل أن تفرحها بشيء بسيط." "لا نعرف ما حدث خلف الكواليس، ربما هناك أسباب دفعت المعلمة إلى هذا التصرف." "شعرت بالحزن الشديد عندما رأيت صورة الطالبة، أتمنى لو لم يتم نشرها."