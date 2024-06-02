اليمن : ماذا سيحدث لأموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك المركزي بعدن؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر في البنك المركزي اليمني في عدن، مصير أموال المودعين في البنوك المتأثرة بقرارات البنك الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المصدر إن قرارات البنك المركزي في عدن، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان فعالية النظام المصرفي في البلاد.

ويوم أمس أعلن البنك المركزي اليمني عن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك التي ترفض نقل مقراتها من صنعاء الى عدن.

وأكد المصدر أن هذا القرار لا يشكل أي قلق أو خطر على أموال المودعين في البنوك المتأثرة بالإيقاف، وأكد المصدر أن المادة 2 من القانون المصرفي تضمن حقوق المودعين وتحمي أموالهم بشكل كامل.