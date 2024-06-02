أغرب من الخيال!..زوجة سعودية رفعت قضية لطلب الطلاق من زوجها و بعد وصول الطرفين أمام المحكمة كانت المفاجأة !

الرياض - محمد الاطلسي - روى مقدم برنامج "الراصد" السعودي عبد الله الغنمي، تفاصيل واقعة غريبة شهدتها محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، حيث رفعت زوجة دعوى تطلب فيها الطلاق.

وقال الغنمي إن الزوجة رفعت قضية تطلب فيها الطلاق، وبعد وصول الطرفين أمام المحكمة، قالت الزوجة إنها رفعت الدعوى للرجوع إلى زوجها بعدما جلست سنة كاملة في بيت أهلها.

الخروج من المنزل

وادعت الزوجة أن سبب المشاكل بينها وبين زوجها، يرجع إلى سبب تواجده بكثرة خارج المنزل مع أصدقائه، ولذلك ذهبت إلى بيت أهلها واستمرت هناك عام كامل.

رد الزوج

ونفى الزوج رواية زوجته، قائلًا: "كثرة الطلبات فاقت ميزانيتي، وهذا الأمر يدفعني للخروج من المنزل، لأنها لحوحة في الحصول على ما تريد، دون تقدير وضعي المادي".

لا يريدون الطلاق

وفي النهاية، قال الغنمي: "لم تكن الزوجة تريد الطلاق وكذلك الزوج، لا تتركوا الشيطان يدخل بينكم بسبب أمور بسيطة، ولا يغرنكم ما تشاهدونه في الجوال من حياة وردية، ترى واقعهم مثلكم تمامًا وقد يكون أصعب، بس طبيعي ما راح يتكلمون فيها".

فيديو | من خلال المحكمة.. زوجة تطلب الطلاق بسبب خروج الزوج مع أصدقائه وتفاجئ الجميع بالسبب الحقيقي#الراصد pic.twitter.com/9ROUcHQPYA

— الراصد (@alraasd) January 10, 2023