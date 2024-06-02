فاكهة صغيرة الحجم تفتت حصوات الكلى وتدر البول وتكنس السموم من الجسم..وداعاً لجهاز تفتيت الحصى

الرياض - محمد الاطلسي - إن تناول كميات من الأناناس بصفة يومية ينقي الجسم من السموم، والبقايا غير المرغوب فيها، ومن ثم يعزز من مناعة الجسم.

– الأناناس يساعد الجسم في التخلص من الخلايا الدهنية، لذا فهو يقلل من علامات الـ”سيليولايت” ويشد الجلد.

– تناول الأناناس بصفة منتظمة يعزز من صحة الجهاز الهضمي في الجسم، حيث إن الأناناس غني بالألياف التي تطرد البقايا الضارة من القولون ويقي من “الإمساك”.

– الأناناس غني بفيتامين “C”، وهو المسؤول عن إنتاج مادة الـ”كولاجين” وإعطاء الجلد المرونة الطلوبة، لذا فإن وجود الأناناس ضمن النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة الجلد ويحسن البشرة بشكل ملحوظ.

– تناول الأناناس بصفة يومية يعزز من صحة خلايا الدم الحمراء، فالأناناس يحسن من أداء الجهاز الدوري للجسم، ومن ثم يسمح بوصول الأوكسجين لخلايا الدم بطريقة أفضل.

– الأناناس لديه خاصية مضادة للالتهابات، ومن ثم فهو يخفف من آلام المفاصل والعضلات كما يعطي راحة من الصداع أيضاً.

– يدر البول، ويمنع تشكل الرمل والحصى في الكلى والمثانة والمجاري البولية كلها.