صنعاء : البنك المركزي يصدم المواطنين ويصدر قرارات غيرمتوقعه بشان اتلاف العملة وهذا ماسيقوم به ابتدءا من هذا الموعد

الرياض - محمد الاطلسي -

�ال البنك المركزي الغير شرعي في صنعاء التابع لمليشيا الحوثيين:يعلن البنك المركزي بصنعاد أنه سيقوم بالحفاظ على حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات التابعة للشرعية والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الكبيرة والبنك المركزي سيقوم بتعويضهم بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة. واضاف: سيتم تعويض المواطنين في المحافظات الشرعية والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الكبيرة، بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم و قرار تعويض المواطنين في المحافظات الشرعية الذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الكبيرة، يأتي حفاظًا على حقوق ومدخرات المواطنين في تلك المحافظات، واختتم: سوف نقوم يوم الثلاثاء القادم، بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية تعويض المواطنين في المحافظات الشرعية، والذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة حد زعمه.