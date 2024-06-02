رد مفاجئ غير متوقع من الحوثي بشأن محاولات توحيد العملة الورقية..لن تصدق ماذا فال!

الرياض - محمد الاطلسي - في بيان هو الثاني خلال أقل من ساعة، وجهت جماعة الحوثي عبر ما يسمى البنك المركزي اليمني في صنعاء، دعوة إلى المواطنين والافراد في المناطق المحررة بشأن العملة الورقية من الطبعة القديمة .

البيان اتهم الحكومة الشرعية بما أسماه "محاولة نهب مدخرات المواطنين" في المناطق المحررة، وقال أنه سيقوم بتعويض المبالغ من الطبعة القديمة التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحررة بما يقابلها من الطبعة الجديدة في تلك المحافظات وبحسب الأسعار السائدة كل يوم.

واضاف أنه سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء القادم الموافق الرابع من يونيو 2024م .

ولا يستبعد أن تكون الجماعات تسعى من هذه الدعوة إلى سحب الطبعة القديمة من العملة لتعويض ازمة السيولة التي تعانيها حاليا .