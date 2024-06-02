انت الأن تتابع خبر تنبيه هام من الإدارة العامة للمرور بشأن تفويض شخص لقيادة سيارة عليها مخالفات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجابت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على سؤال طرحه أحد المواطنين السعوديين فيما يخص حق صاحب السيارة بتفويض شخص لقيادة السيارة في حالة الإنتهاء من صلاحية الاستمارة ووجود مخالفات عليها، مع العلم أن صاحب السيارة قريب من الدرجة الأولى، ولذلك سنعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل حول رد إدارة المرور بخصوص تفويض أحد لقيادة السيارة، تابع معنا.

تفويض شخص لقيادة سيارة

صرحت إدارة المرور السعودية أن نظام المرور لا يسمح بتفويض شخص بقيادة سيارة يتراكم عليها مخالفات مرورية واستمارتها منتهية الصلاحية، كما أعلنت من خلال حسابها الرسمي على منصة " إكس" أن المادة رقم 17 فقرة 2 من نظام المرور تستوجب صاحب المركبة أو مفوضه بدفع كافة المخالفات المرورية إن وجدت، كما يجب توافر شروط مرورية وأمنية تكون صالحة للسيارة دون وجود أي قيود.

في نفس الإطار، قامت الإدارة العامة للمرور بالتأكيد على أهمية إجراء فحص فني دوري للسيارات الجديدة الخاصة، وأيضًا للسيارات الأجرة العامة، والحافلات، ووسائل النقل العامة، كما أعلنت الإدارة العامة للمرور بصفة رسمية من خلال الصفحة الرسمية على منصة إكس أن إجراء الفحص الفني للمركبات الجديدة الخاصة يتم بعد مرور 3 سنوات، أما بالنسبة لإجراء الفحص الدوري للمركبات الأجرة العامة ووسائل النقل والحافلات العامة يتم فحصها بعد مضي عامين من الترخيص للمرة الأولى.

بعد ذلك يتم الفحص إلزامي كل سنة، هذه المعلومات تأتي للرد على سؤال المواطن الذي قام بالاستفسار عن المهلة المتوفرة بعد الانتهاء من الفحص الدوري، فقد قام بطرح سؤال بعد الانتهاء من فحص الدوري، ما هي المهلة التي يجب الالتزام بها لإجراء الفحص القادم؟

المخالفات المرورية

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بالتأكيد على فرض عقوبة مالية على السائق الذي يتجاوز حدود السرعة أثناء قيادة السيارة تصل قيمتها إلى 2000 ريال سعودي وفقًا لمقدار السرعة المحددة التي تم تجاوزها، فقد قامت الإدارة بنشر جدول مخالفات رقم 8/ 1 على الحساب الرسمي عبر إكس، والذي يوضح الغرامات المالية وفقًا للتجاوزات على حسب فروق السرعة، والتي تتمثل في الآتي:

في حالة تجاوز السائق السرعة من 10 كم/ ساعة حتى 20 كم/ ساعة، يتم دفع غرامة قدرها يتراوح من 150 إلى 300 ريال سعودي.

في حالة تجاوز السرعة 20 كم/ ساعة حتى 30 كم/ ساعة، يتم سداد غرامة تتراوح قيمتها من 300 إلى 500 ريال سعودي.

إذا تجاوز السائق سرعته ما بين 30 كم/ ساعة حتى 40 كم/ ساعة، يتم دفع غرامة قدرها يتفاوت من 800 إلى 1000 ريال سعودي.

في حالة تجاوز السائق السرعة من 40 كم/ ساعة حتى 50 كم/ ساعة، يفرض غرامة قدرها يتراوح من 1200 إلى 1500 ريال سعودي.

في حالة تجاوز سرعة السائق عن 50 كم/ ساعة، يتم دفع غرامة قدرها من 1500 حتى 2000 ريال سعودي.

من الجدير بالذكر أن الإدارة قامت بتوضيح ذلك للرد على الاستفسار المقترح بخصوص سائق تجاوز سرعة الشارع التي تبلغ 90 كم/ ساعة حتى وصلت سرعته إلى 127 كم/ ساعة.

كما أكدت المرور في الماضي أن قيادة سيارة بدون وجود التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار يتعرض السائق إلى غرامة مالية تصل قيمتها من 1000 حتى 2000 ريال سعودي، كما حذرت المرور من ارتكاب 14 مخالفة مهمة، مؤكدة على ضرورة الالتزام من أجل ضمان السلامة، ومنها عدم احترام إشارة الوقوف وعدم منح الأولوية للمشاة و التحدث في الهاتف أثناء القيادة وعدم ترك مسافة آمنة والقيادة في المسار المعاكس وعدم الخضوع لنظام الطريق والقيادة بطريقة خطرة بين السيارات والوقوف في مكان غير قانوني والانحراف بشكل مفاجئ والقيادة على أطراف الطريق وعدم ربط حزام الأمان.

المرور السعودي متى يقفل؟

تعمل الإدارة العامة للمرور من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساءًا.

كم مخالفة تّحميل ركاب السعودية؟

تتراوح غرامة تحميل ركاب من 1000 حتى 2000 ريال سعودي.

كم قيمة مخالفة عكس السير في السعوديه؟