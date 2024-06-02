تحذير طبي خطير من استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة الذي تحوله الى سم قاتل .. توقف عنه فوراً!

الرياض - محمد الاطلسي - استبدال السمن والزبدة وزيت الزيتون من أحدث الطرق التي ينصح بها خبراء التغذية لتقليل الدهون في الجسم وتحويل نمط الحياة إلى نمط صحي بالإضافة إلى فوائد زيت الزيتون المتعددة الجسم من ترطيب البشرة إلى تحسين صحة الشعر، ولكن الإفراط في تناول واستخدام زيت الزيتون يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم مما يؤدي إلى السمنة المفرطة ويؤدي إلى العديد من الأضرار التي سوف نتعرف عليها خلال المقال التالي.

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اضرار الافراط في تناول زيت الزيتون

أن الإفراط في تناول زيت الزيتون يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم مما يسبب السمنة المفرطة التي تؤدي الي العديد من الأمراض مثل تصلب الشرايين وانسدادها ويؤدي، إلى تراكم الدهون في الاوعية الدموي وانسدادها كما يؤثر الإفراط في تناول زيت الزيتون على كفاءة عمل عضلة القلب ويعرض الشخص لارتفاع احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية ويؤثر زيت الزيتون على الجهاز الهضمي بشكل مباشر والافراط في تناوله يؤدي إلى عسر الهضم والكثير من المشاكل الهضمية. فوائد زيت الزيتون زيت الزيتون عند استخدامه باعتدال، فإن له العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة فهو يمنع تحسس البشرة واحمرارها كما هو من أفضل مرطبات البشرة ويساعد على حماية الشعر من التقصف ويزيد من طول الشعر في وقت قصير هذا بالإضافة إلى فوائده العديدة عند استخدامه في الطعام بديلاً للزيوت المهدرجة والسمن المهدرج فهو صحيح ويتماشى مع الحمية الغذائية للتخسيس في حالة استخدامه باعتدال .