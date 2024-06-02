فرحة عارمة تطال المقيمين في السعودية .. السلطات تلغي نظام الكفيل بشكل كامل عن هذه المهن الجديدة

الرياض - محمد الاطلسي - السعودية تُلغي نظام الكفالة لخمس مهن وتُطلق خدمة "التنقل الوظيفي"! خطوة هائلة نحو بيئة عمل عادلة وجاذبة! تعرف على التفاصيل الكاملة وشروط الاستفادة من المبادرة الجديدة.

مقدمة: تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تطوير سوق العمل وتحسين بيئته، بما يعود بالنفع على كل من أصحاب العمل والموظفين. وفي إطار هذه الجهود، أعلنت المملكة عن مبادرة هامة لإلغاء نظام الكفالة لخمس مهن، بالإضافة إلى إطلاق خدمة "التنقل الوظيفي" لتعزيز حرية العمال ومرونتهم في سوق العمل.

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خدمة "التنقل الوظيفي": تهدف هذه الخدمة الجديدة من وزارة الموارد البشرية إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل، وذلك من خلال السماح للعمال الوافدين بالانتقال إلى وظائف أخرى بعد انتهاء عقودهم الحالية دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق.

شروط "التنقل الوظيفي": يجب أن يكون العامل حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول. يجب أن يكون العامل قد أكمل مدة لا تقل عن ستة أشهر في عقده الحالي. يجب على العامل تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل قبل الانتقال بـ 30 يومًا. يجب على العامل الحصول على موافقة صاحب العمل الجديد قبل الانتقال. مبادرة إلغاء الكفالة:

تتضمن هذه المبادرة إلغاء نظام الكفالة لخمس مهن محددة، هي: العامل في مجال الأعمال اليدوية أو في الورش أو بالمقاولات. جميع تخصصات الأعمال الهندسية (إنشاء، مدني، كهربائية، ميكانيكية). التخصص الطبي والتمريض. تخصصات المبيعات والحسابات، وكذلك المديرين في التخصص التنفيذي أو الإداري. تخصص السكرتارية التنفيذية. مميزات إلغاء الكفالة:

زيادة الإنتاج المحلي من خلال خلق بيئة تنافسية بين العمال. تمكين العمال من البحث عن فرص عمل مناسبة دون قيود. حماية حقوق العمال وتعزيز مكانتهم في سوق العمل. تقليل الفوارق بين العمال المقيمين والوافدين. تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وتعزيز الاحترام المتبادل.