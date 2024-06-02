ظهور علني لرئيس السابق..ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة مدوية هزت الأوساط اليمنية !!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت توقعات أعلنت عنها الفلكية اللبنانية الشهيرة "ليلي عبد اللطيف" حول عودة شخصية سياسية عربية بارزة كان قد أعلن عن تعرضها للاغتيال واختفت من المشهد السياسي في بلدها والعالم العربي مجددا للظهور العلني جدلا واسعا في مختلف الأوساط اليمنية .

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واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية بالكثير من المنشورات ومقاطع الفيديو والتي تضمنت تحليلات لتوقعات الفلكية اللبنانية الشهيرة تصدرها ان الشخصية التي اشارت اليها الاخيرة بأنه أعلن عن تعرضها للاغتيال واختفت من المشهد السياسي في بلادها والعالم العربي هي الرئيس السابق "علي عبدالله صالح " والذي لاتزال ملابسات اغتياله في مطلع شهر ديسمبر 2017م محاطه بالكثير من الغموض الى جانب المكان الذي دفن فيه بصنعاء .