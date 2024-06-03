تفاصيل قرار عاجل من الجوازات السعودية بتوقف عمليات إصدار تأشيرات الزيارة لهذه الفئات !!

الرياض - محمد الاطلسي - شروط إصدار تأشيرات الزيارة في السعودية

فرحة عارمة تطال المقيمين في السعودية .. السلطات تلغي نظام الكفيل بشكل كامل عن هذه المهن الجديدة

قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط الخاصة بإصدار تأشيرات الزيارة ويجب أن يتم استيفاء تلك الشروط لكي يتم الموافقة على إصدار التأشيرة، وجاءت تلك الشروط على النحو الآتي:

قامت المديرية العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن قرارات وإجراءات جديدة خاصة بتأشيرات الزيارة سواء كانت العائلية أو الشخصية، ومن ضمن تلك القرارات، قرار عدم القيام بإصدار أي تأشيرات للفئات التي غير مستوفية للشروط الخاصة بإصدار التأشيرات، وأصبح ذلك القرار بالفعل تحت بند التنفيذ.

شروط إصدار تأشيرات الزيارة في السعودية

قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة من الشروط الخاصة بإصدار تأشيرات الزيارة ويجب أن يتم استيفاء تلك الشروط لكي يتم الموافقة على إصدار التأشيرة، وجاءت تلك الشروط على النحو الآتي:

شرط أن يكون الشخص المقيم أو المستضيف داخل المملكة العربية السعودية أن يكون لديه إقامة سارية بمدة تغطي المدة التي سوف يقيمها أسرته.

يجب أن لا تقل مدة الصلاحية الخاصة بجواز سفر المقيم كحد أدنى عن 6 شهور.

يجب أن تكون درجة القرابة بين الأشخاص القادمين للزيارة وبين المقيم من الدرجة الأولى مثل: الوالدين أو الزوجة أو الزوج أو الأبناء.

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالمقيم في المملكة العربية السعودية للعمل وليس كمرافق.