رسمياً : الداخلية السعودية تعلن ترحيل عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية قبل هذا الموعد ..اتفرج هل أنت منهم؟

الرياض - محمد الاطلسي - تسعى المملكة العربية السعودية للحفاظ على مستوى عال من الأمان لجميع المواطنين والمقيمين بها، وإكمالًا لهذا المستوى حرصت على إطلاق حملة ميدانية بالإشتراك مع الوزارات الأخرى والتي تم الإعلان عنها تحت شعار (وطن بلا مخالف)، حيث تم ذلك بهدف المتابعة الشاملة لضبط جميع المخالفين لأنظمة العمل أو نظام الإقامة وكذا أمن الحدود السعودية، وقد حرصت الأجهزة الأمنية لاستهداف المناطق المختلفة من المملكة لتكمل عملها بالقبض على آلاف المخالفين للأنظمة.

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إعلان وزارة الداخلية عن ضبط مخالفي الأنظمة

تحاول المملكة العربية السعودية جاهدة لجعل النظام والأمن والسلامة هم أولى أهدافها، ولذا وكلت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق حملة سميت بـ وطن بلا مخالف، وذلك للتمكن من إحلال الأمن في البلاد والقبض على مخالفي الأنظمة على اختلاف أنواعها.

وقد كشفت في إعلانها من خلال بيان تم نشره على الصفحة الخاصة بها في منصة إكس والذي يستفيض بشرح النتيجة المحتملة لمتابعة وتنفيذ القبض على مخالفي الأنظمة بداية من تاريخ 27/7 وحتى 4/8/1445هـ.

وقد تمكنت الداخلية من القبض على أعداد كبيرة من مخالفي الأنظمة خلال الأيام الماضية، لتسجل رقم 19,000 مخالف تقريبًا بل يزيد.

أعربت الداخلية السعودية عن امتنانها للقوات الخاصة بحفظ الأمن والسلامة في البلاد، موكلة إياهم مهمة ضبط مخالفي الأنظمة وإلقاء القبض عليهم باختلاف موقعه ضمن مناطق المملكة.

أسفر عدد المخالفين الذين قد تم ضبطهم خلال الحملات الأمنية المشتركة بالمملكة حوالي 19199 مخالف، من بينهم حوالي 11742 شخص من مخالفي الأنظمة الخاصة بالإقامة، بجانب 4103 من مخالفي أنظمة أمن الحدود.

إضافة إلى ذلك ضبط عدد 3354 وذلك لمخالفة أنظمة العمل السعودي.

قامت الداخلية السعودية بإلقاء القبض على حوالي 11 مواطن سعودي وقد تورطوا في إيواء ونقل وتوفير العمل لمخالفي أنظمة العمل والإقامة، وسوف يتم تغريمهم لذلك الفعل والتستر على المخالفين.

ألفت الوزارة القبض على حوالي 916 شخص بمحاولة عبور الحدود إلى داخل المملكة السعودية بشكل غير نظامي، من بينهم 46% من الجنسية اليمنية، وحوالي 53% من الجنسية الأثيوبية، و1% من الجنسيات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم إلقاء القبض على عدد 101 شخص لتورطهم في الخروج من المملكة عبر الحدود بشكل غير شرعي.

الأنظمة المنفذة في حق المخالفين

يتم حاليًا إخضاع عدد 52,411 رجل و 5121 امرأة و 57532 وافد مخالف للقوانين، وسيتم تنفيذ الإجراءات المناسبة في حقهم حيال ارتكابهم لمخالفة الأنظمة.

وقد ضمت الداخلية ضمن بيانها العقوبات المختلفة لمخالفي الأنظمة وهي:

كل من يسعى لتسهيل دخول وخروج المخالفين للأنظمة وتوفير الاحتياجات اللازمة والعمل لهم أو يقدم أي أنواع من المساعدة يتم تغريمه بحوالي مليون ريال سعودي بالإضافة إلى 15 سنة سجن، بجانب التشهير به ومصادرة أي وسائل لنقل وإيواء المخالفين، وذلك لأن هذه المخالفات تعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف