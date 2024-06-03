بدء تأثير الضربة.. اختفاء الدولار والسعودي والذهب في صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ تأثير القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، الخاصة بإلغاء العملة الوطنية من الطبعة القديمة التي يسيطر عليها الحوثيون، تظهر في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح للمتمردين.

وقالت مصادر محلية، أن محال الصرافة أخفت العملات الصعبة، بعد رفضت يوم السبت، بيع الدولار والريال السعودي للمواطنين والتجار، بالعملة الوطنية القديمة.

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واضافت المصادر أن، أصحاب محال الذهب أغلقوا أبوابهم أمام المواطنين، رافضين بيع وشراء الذهب بالعملة القديمة التي احتكرتها مليشيا الحوثي.

وعمدت مليشيا الحوثي عبر المشرفين والقيادات، نهب وتكديس العملة الوطنية من الطبعة القديمة، في بدرومات أرضية وجزء كبير منها نقلها الحوثيون إلى معقلهم الرئيسي في محافظة صعدة.

واربك قرار البنك المركزي في عدن، بإلغاء العملة الوطنية من الطبعة القديمة، صفوف قيادات المليشيات الحوثية، والتي باتت اليوم بعزلة دولية أكثر بعد حصر تحويلات الأموال من الخارج على البنوك في عدن فقط.