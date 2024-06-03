تفاصيل اعلان امريكي عسكري صادم بشأن اليمن!

الرياض - محمد الاطلسي - صدمت الولايات المتحدة الامريكية، المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، باعلان عسكري مفاجئ عن اليمن، تضمن التصريح بهجمات واسعة وكثيفة، تعرضت لها حاملة الطائرات "ايزنهاور" وسفن القوات البحرية الامريكية في البحر الاحمر وخليج عدن، من جانب جماعة الحوثي الانقلابية.

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جاء هذا في بيانات صادرة عن القيادة المركزية للقوات الامريكية (سينتكوم) على حسابها الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، أكدت فيه تعرض سفن البحرية الامريكية لهجمات مكثفة من جماعة الحوثي خلال الثلاثة الايام الماضية، وتصدي القوات الامريكية للصواريخ الباليستية المضادة للسفن والطائرات المسيرة.

وقالت سينتكوم" في بيان نشرته مساء الاحد (2 يونيو): إن قواتها تعرضت لهجومين نفذهما السبت (1 يونيو) الحوثيون المدعومون من ايران في البحر الاحمر بـ "طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية مضادة للسفن تقرر انها تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

مضيفة إنها "استطاعت تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في جنوب البحر الأحمر". و"لاحظت تحطم طائرتين بدون طيار أخريين في البحر الأحمر". و"نجحت في التصدي لصاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر، اطلقا بأتجاه السفينة يو أس أس غراڤلي"

وفجر السبت (1 يونيو)، اعلنت القيادة المركزية للقوات الامريكية (سينتكوم)، إنها تعرضت لثلاث هجمات نفذها الحوثيون بخمس طائرات مسيرة في البحر الاحمر وخليج عدن وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في خليج عدن، وأنها "نجحت في تدمير الطائرات الخمس" دون الاشارة الى مصير الصاروخين البالستيين.

كما أعلنت القيادة المركزية للقوات الامريكية (سينتكوم) فجر الجمعة (31 مايو)، إنها تعرضت لهجوم حوثي واسع بـ "ثماني طائرات بدون طيار" قالت أنها دمرتها، و"نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة البريطانية عدة ضربات ضد 13 هدفاً للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها".

وفجر الخميس (30 مايو) أعلنت "سينتكوم"، أنها "نجحت في تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون، وطائرتين بدون طيار فوق البحر الأحمر إطلاقهما الحوثيون"، وتحدثت عن "اطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين باتجاه البحر الاحمر" دون أن توضح مصير الصاروخين البالستيين.