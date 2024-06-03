انت الأن تتابع خبر المغتربون يحلقون في سماء الفرح بعد استلامهم هذه الأخبار السعيدة من المملكة العربية السعودية وبتوجيهات سامية من الملك سلمان! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - السعودية تعلن عن قرار جديد سيجعل جميع المغتربين يطيرون من الفرح، حيث تحرص المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على توفير بيئة عمل ملائمة للأجانب المقيمين في المملكة، لذلك عملت الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة على وضع العديد من القوانين التي تحفظ للعامل الأجنبي حقوقة وتصون كرامته، كون العامل عندما يجد البيئة الملائمة للعمل فإنه بلا شك سيؤدي عمله بكل أمانه وإتقان ويحرص على رد الجميل للجهة التي وفرت له هذه البيئة المناسبة للعمل، ويعد قرار إلغاء نظام الكفيل من أهم القرارت التب اتخذتها السعودية خلال الفترة الأخيرة، ورغم أن القرار لا يشمل جميع المهن ويقتصر تطبيقه في المرحلة الأولى على مهن محددة فقط، إلا أنه لاقئ ترحيب كبير من المقيمين، كون معظم المقيمين يعملون في المهن التي يشملها القرار في المرحلة الأولى، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم تفاصيل هذا القرار الذي جعل المقيمين يطيرون من الفرح.

السعودية تعلن عن القرار المنتظر الذي سيجعل المقيمين يطيرون من الفرح

كان المقيمين في السعودية خلال السنوات الماضية يعانون من مشكلة الكفيل، وذلك لأن بعض الكفلاء كانوا يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم بطريقة غير قانونية ويستغلون الوافدين الذين على كفالتهم، لذلك عملت الحكومة السعودية على حل هذه الإشكالية وصدرت التوجيهات بإلغاء نظام الكفيل والبدء بتطبيقه على بعض المهن في المرحلة الأولى، وفي السطور التالية سوف نتعرف على المهن التي يشملها القرار في المرحلة الأولى بحسب ما أعلنت عنه الجوازات السعودية.