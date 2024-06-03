الريال اليمني يسجل سعر جديد امام العملات الاجنبية ولأول مرة في تاريخة..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - استقر الريال اليمني اليوم الاثنين، عند سقفه الجديد المرتفع لليوم الثاني على التوالي، امام العملات الاجنبية في التعاملات الصباحية غير الرسمية بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

فرحة عارمة تطال المقيمين في السعودية .. السلطات تلغي نظام الكفيل بشكل كامل عن هذه المهن الجديدة

وسجل بيع الدولار 1771 ريالا، فيما تراوح السعودي بين 464.5 و 465.5. إليكم أسعار الصرف:

• عدن - الدولار: الشراء: 1762 البيع: 1771 - السعودي: الشراء:464.5 البيع: 465.5

• صنعاء: - الدولار: الشراء: 525 البيع: 528 - السعودي: الشراء: 139 البيع:140