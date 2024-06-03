باستخدام خوارزمية خاصة.. عالم رياضيات" أفغاني " يكشف عن تنبؤاته بشأن ما سيحدث لأمريكا في عام 2027

الرياض - محمد الاطلسي - خرج عالم الرياضيات الشهير، محمد صديق أفغان، بعدة نبؤات مثيرة تحدد مصير العالم حتى عام 2058.

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مصير أمريكا

وأجاب عالم الرياضيات الأفغاني الذي يطلق عليه البعض اسم "نوستراداموس القرن 21"، على سؤال حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قائلا، إن نقطة التحول ستبدأ في عام 2025، مضيفا: "لن تبقى أمريكا قوة عظمى في عام 2027. حسب " إن تي في".

حرب نووية

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سينهار، من عام 2027 إلى عام 2032، والحرب النووية لن تندلع حتى عام 2055.

يقول صديق أفغان أن نسبة صدقية توقعاته المستندة على الحسابات الرياضية بالنسبة للأفراد تقارب 100%، وفيما تتراوح بالنسبة للدول منفردة بين 70 إلى 80%، وتصل بالنسبة للعالم أجمع إلى 60%.

توقعات سابقة

هذا العالم المتخصص في الرياضيات والتاريخ والذي يعد أسطورة حية في مجال التنبؤات الرياضية يقول إن "الناس تعتقد أن كل شيء يحدث بالصدفة، وأنا أريد أن أثبت أن كل ما يحدث في العالم محدد سلفا ويمكن التنبؤ به من خلال تطبيق صيغة رياضية".

يشار إلى أن أفغان توقع في عام 1989 في لقاء تلفزيوني انحلال الاتحاد السوفيتي، وفي عام 2013 تنبأ بجائحة فيروس كورونا.