الحكومة السعودية تعلن عن قرار هام يخص توطين هذه المهن خلال الشهر الجاري!

الرياض - محمد الاطلسي - بعد إعلان الحكومة السعودية بالمملكة حول قرارات تخص قوانين العمل واتخاذ قرار هام يخص توطين بعض المهن بالمملكة العربية السعودية وذلك يعني انه لن يعمل بالمهندس التي يتم توطينها الا ابناء الجنسية السعودية ويأتي هذا القرار لإعطاء الفرص لحاملي الجنسية وتكون بيئة العمل في المجتمع السعودي متكافئة وستكون على مراحل وبعض المهن

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مراحل توطين المهن السعودية ونسبتها

تأتي المهن التي اتخذ القرار بشأن توطينها بالسعودية هي كالآتي

مدير المبيعات

المدير التنفيذي

امين المخازن

مسؤول المبيعات

مدير المشاريع

وتأني طريفة توطين هذه المهن بمراحل فالمرحلة الأولى يتم توطين المهن بنسبة ٣٥% وفي المرحلة الثانية من توطين المهن تكون بنسبة ٤٠% والمرحلة الثالثة بتوطين المهن بنسبة ٥٠%