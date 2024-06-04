الداخلية السعودية تفاجئ المقيمين وترفع الرسوم لتجديد الإقامة.. السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين في المملكة السعودية لمختلف المهن وجاءت على النحو التالي:

رسوم تجديد الإقامة للعاملين في شركات خاصة في المملكة يبلغ نحو 650 ريال.

بينما جاءت رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية نحو 600 ريال.

رسوم تجديد الإقامة للمرافقين تبلغ نحو 2000 ريال.

أوضحت وزارة الداخلية السعودية الفئات المعفاة من سداد رسوم تجديد الإقامة وهم:

الفتيات اللاتي عمرهن تحت 18 سنة.

أصحاب المنح الدراسية.

مواطني مجلس التعاون الخليجي.

زوجة المواطن السعودي.

أبناء مواطن سعودي لأب غير سعودي.

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المقيمين لتجديد الإقامة وهي تتمثل فيما يلى:

يجب دفع كافة الرسوم المطلوبة.

أن لا يكون هناك بلاغ هروب ضد المقيم.

أن لا يكون جواز السفر منتهي لمدة تقل عن 6 شهور.

أن يقوم المتقدم بدفع كافة المخالفات المرورية.

أن يكون الشخص موجود في المملكة السعودية أثناء تجديد الإقامة.

لتجديد الإقامة يجب توافر بعض المستندات والأوراق الآتية:

تقديم نموذج طلب تجديد الإقامة.

جواز سفر يكون سارى الصلاحية.

تقديم صورة شخصية.

تقديم بطاقة الهوية وتكون سارية.

تقديم وثيقة سابقة لتجديد الإقامة.

يمكن سداد رسوم تجديد الإقامة في السعودية عبر مصرف الراجحي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي من خلال هذا

اضغط على تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر وإسم المستخدم.

بعد ذلك انقر فوق المدفوعات والفواتير.

ثم اختر المدفوعات الحكومية.

بعد ذلك اضغط على تجديد الإقامة.

قم بكتابة رقم الإقامة وحدد مدة الرخصة.

اختر الحساب البنكي ثم انقر فوق تأكيد.

هل استطيع تجديد اقامتي بدون المرافقين؟

أفادت الجوازات السعودية بخصوص هذا الأمر من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية، بضرورة دفع قيمة رسوم المرافقين، وذلك إذا كان المقيم داخل المملكة، أما إذا كان المقيم خارج السعودية يتم إعفاؤه منها.

من يتحمل رسوم اقامة التابعين؟

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي

هل يمكن نقل الكفالة بدون دفع رسوم المرافقين؟

لابد من قيام الشخص المتقدم بسداد قيمة المقابل المالي من أجل قبول طلب نقل الكفالة.