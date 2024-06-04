تنبية هام : احذر من أن تفعل هذا الشيء داخل السيارة في السعودية ستدفع غرامة تصل إلى خمسة الآف ريالاً

الرياض - محمد الاطلسي - واصلت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تحذيراتها المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة من ارتكاب مخالفة الخروج من نافذة السيارة أثناء السير.

وشددت الإدارة العامة للمرور السعودية على عدم تهاونها مع مرتكبي هذه المخالفة مطلقاً.

في هذه المادة الخبرية تتناول منصة"بلكونة" ماهية مخالفة الخروج من نوافذ السيارات أثناء السير وكذلك سعر الغرامة التي فرضت على المخالفين من قبل الإدارة العامة للمرور في المملكة، إضافة أبرز المخالفات التي ترتكب في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

تعد الإدارة العامة للمرور في السعودية إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً مديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية داخل المملكة.

ويعتبر إخراج الرأس من السيارة أثناء السير من المخالفات التي تفرض عليها عقوبة وترى الجهات المعنية السعودية بأن هذه المخالفة تهدد حياة المواطنين بالخطر وهي احدى اسباب الحوادث المرورية.

تشهد المملكة العربية السعودية احتفالات ضخمة في اليوم الوطني السعودي، حيث يعبر المواطنين عن فرحهم وفخرهم ببلدهم بهذه المناسبة الوطنية بطرق مختلفة منها تخرج إلى دائرة المخالفات والتجاوزات والتي نسرد ابرزها فيما يلي:

تغيير لون السيارة. - القيام بوضع صور على لوحات السيارات مما يؤدي إلى إخفائها.

السير عكس الاتجاه. - عرقلة حركة السير. - الخروج من نوافذ السيارات - وضع ملصقات وصور وأعلام على زجاج السيارة حجب رؤية ما بداخلها. - النزول من المركبات وسط الطريق. - السير على شكل أرتال في الطرق المختلفة. - استخدام رموز السيارات بشكل متكرّر. - السير في السيارات على الأرصفة المخصصة للمشاة. - الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف بها -السير خارج المسارات المرورية المخصصة للسيارات.

أقرت الإدارة العامة للمرور في السعودية غرامة مخالفة الخروج من النافذة والتي بلغت خمسة آلاف ريال سعودي، ويضاعف هذا المبلغ في حال تكرار المخالفة.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المادة الخبرية ، نرجو أن نكون قد وفقنا في إفادتكم وتقبلوا منا - أسرة فريق التحرير في منصة بلكونة- أطيب الأمنيات.