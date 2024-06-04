لن تصدق ماذا حدث لمشجع سعودي بعدما وقعت عليه عين ولي العهد محمد بن سلمان... اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع مصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء حضوره نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي النصر والهلال، والذي حصد أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة.

وأعاد بدر العساكر، مدير مكتب بن سلمان، أمس السبت، نشر الفيديو عبر منصة "إكس"، والذي يظهر فيه ولي العهد السعودي داخل منصة الشرف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وهو يشير ناحية مشجع طلب الوصول إليه من أجل التقاط صورة تذكارية معه.

وبالفعل، التقى الأمير محمد بن سلمان بالمشجع، والتقط الصورة معه تلبية لطلبه، وهو التصرف الذي أثار إشادة العديد من المغردين بتواضع ولي العهد السعودي، وقوة الملاحظة والتركيز لديه.

مشجع يطلب صوره مع سيدي #ولي_العهد وتفاعل معه ويطلبه ليصعد المنصه ويتصور معه #محمد_بن_سلمان‌ pic.twitter.com/NKaaYAlt3v— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) مشجع يطلب صوره مع سيدي #ولي_العهد وتفاعل معه ويطلبه ليصعد المنصه ويتصور معه #محمد_بن_سلمان‌ pic.twitter.com/NKaaYAlt3v — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) June 1, 2024

وتلقى نادي النصر السعودي هزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام فريق الهلال بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل بنتيجة 1-1.