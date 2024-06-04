أرامكو السعودية ترفع أسعار أسطوانات الغاز ..لن تتوقع السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - يعد سعر اسطوانة الغاز في السعودية من أكثر الأسئلة الشائعة على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل سعرها اليوم بقيمة تبلغ 21 ريالا، بعد أن كان سعرها بـ20 ريالا في السابق، بينما يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تلقيها خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتبارا من يوم الموافق 11 يونيو، وبينت أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز شاملاً ضريبة القيمة المضافة بلغ نحو 19.85 ريال، بعد أن كان بسعر يبلغ 18.85 ريال، بزيادة نسبتها تبلغ 5.31%، حيث تعد هذه التكلفة غير شاملة أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

هذا وقد أعلنت

شركة أرامكو

السعودية، الاثنين الموافق 12 يونيو عن رفع سعر البترول المسال والكيروسين في السوق المحلية، حيث جاء رفع الأسعار بنسبة تبلغ 5.5% لغاز البترول المسال وبلغ نحو 14.% للكيروسين في الأسواق المحلية بداية من شهر يونيو، بينما ارتفع سعر غاز البترول المسال من نحو 0.90 ريال إلى سعر 0.95 ريال، فيما قد صعد سعر الكيروسين من سعر 0.81 ريال إلى سعر 0.93 ريال، على الناحية الأخرى ثبتت شركة أرامكو أسعار البنزين والديزل، بينما يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السعودي يسجل نحو 2.7% عن شهر إبريل، بينما ينتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التضخم لشهر مايو في نهاية هذا الأسبوع.

هذا وقد يقدم لك أنفست السعودية دورة مجانية لتعلم كيفية تحقيق الربح في أسواق العملات والذهب والأسهم من خلال الشموع اليابانية.

سعر أنبوبة البوتاجاز فارغة؟

سعر أنبوبة الغاز الفارغة يتراوح ما بين 450 إلى 550 جنيها.

كم سعر اسطوانة الغاز الفارغة في الرياض؟

كما يبلغ سعر المنظم للأسطوانة 78 ريال، وسعر الحامل 45 ريال، أما سعر الغطاء يبلغ 43 ريال. أما بالنسبة لسعر اسطوانة الغاز الفارغة ذات الحجم الضئيل في السعودية يبلغ 15 ريال.

كم وزن اسطوانة الغاز في السعودية؟

وزن اسطوانة الغاز وذفة الفارغة 5 كجم ولكن بعد التعبئة تصل لـ 16 كجم.