انت الأن تتابع خبر اخبر الاخبار .. وكالة تعليق الدراسة تُوضح حقيقة تعليق الدراسة للإداريين والعاملين بوزارة التعليم السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت وكالة تعليق الدراسة حقيقة تعليق الدراسة للإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث تمت الإشارة إلى أنه سوف يتم تحويل الدراسة والعمل في المدارس داخل مكة المكرمة عن بعد وهذا بداية من يوم 25 ذو القعدة 1445، حيث تتم الدراسة عبر منصة مدرستي وكذلك للمعلمين الذين يقومون بمهمة الدراسة، ولكن بالنسبة إلى الاداريين الذين يعملون في المهام الإدارية فإنه يجب الحضور إلى مقر المدرسة في المواعيد ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة هذا المقال..

وكالة تعليق الدراسة

أعلنت الإدارة التعليمية في مكة المكرمة تعليق الدراسة بالنسبة إلى الطلاب والمعلمين الذين يمارسون التدريس في مكة المكرمة ويتم الدراسة عبر منصة مدرستي، وبالنسبة إلى الأشخاص العاملين في الوظائف الإدارية فإن عليهم الحضور إلى عملهم في المواعيد المحددة والتي تقوم الإدارة بالإعلان عنها مسبقًا، حيث يتم العودة إلى العمل بداية من يوم 25 ذو القعدة 1445، الجدير بالذكر هو أن هذا القرار تم الإعلان عنه بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات النظرية الخاصة بالفصل الثالث على أن يتم الانتهاء من الاختبارات العملية والشفوية في الأسبوع التالي.

إجازة نهاية العام في السعودية

تبدأ إجازة نهاية العام في السعودية من يوم 10 يونيو 2024 في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ويصل عدد أيام الإجازة حوالي 68 يوم وتستمر حتى يوم 18 أغسطس 2024، ولكن بالنسبة إلى مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة فإن مدة الإجازة تكون أطول شيء ما وتصل إلى 81 وهذا لكلا المحافظتين فقط.

ماذا يعني تعليق الدراسة؟

تعليق الدراسة هو الامتناع عن الدراسة الحضورية لفترة من الوقت ومن المارد أن تستمر لمدة عام كامل.

ما سبب تعليق الدراسة في الرياض؟

من المعروف أنه يتم تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية بسبب هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

هل الدراسة في السعودية تستحق العناء؟