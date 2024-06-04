انت الأن تتابع خبر فرصة للعمل لحاملي هذه المؤهلات .. شركة سابك للصناعات في السعودية تطرح شواغر وظيفية بشروط ميسرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد شركة سابك للصناعات الأساسية واحدة من أبرز الشركات المساهمة في المملكة السعودية، التي تعمل على تنشيط قطاع البتروكيماويات و المبلمرات الصناعية والكيماويات وكذلك الأسمدة والمعادن في المملكة، إذ حصلت الشركة على الترتيب الخامس من بين شركات البتروكيماويات في العالم، والترتيب الأول في الشرق الأوسط، وتحظى شركة أرامكو بحوالي 70% من أسهم شركة سابك، كما يوجد عدد كبير من المساهمين في الشركة من داخل المملكة السعودية، والعديد من الدول الأخرى خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

شواغر وظيفية تعلن عنها شركة سابك للصناعات

أعلنت شركة سابك السعودية للصناعات الأساسية عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحاملي شهادة البكالوريوس، للعمل بوظائف إدارية، وفنية وتقنية، ومن الوظائف المطلوبة:

اخصائي مراقب متخصص في الشرقية والجبيل.

مهندس كهرباء في الشرقية والجبيل.

مهندس مدني في الجبيل والشرقية.

مهندس مشروع في المدينة المنورة وينبع الصناعية.

مدقق أول في الشرقية والجبيل.

كيفية التقديم في شركة سابك

يمكن التقديم بكل سهولة عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بشركة سابك السعودية عبر الموقع المخصص لذلك، ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، لابد من الإطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها ثم التأكيد بأنك لست روبوت، ثم اختيار ايقونة تسجيل، ستقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب وفي حالة الموافقة ستتلقى رسالة تفيد بالموافقة.

شروط التقديم في شركة سابك للصناعات الأساسية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على وظيفة في شركة سابك، ومن أبرز هذه الشروط:

لابد من خضوع المتقدم إلى الفحص الطبي.

يشترط أن يكون المتقدم لائقا طبيا وبدنيا.

ينبغي حصول المتقدم على الجنسية السعودية.

لابد من الإقامة الدائمة في المملكة السعودية.

يشترط التفرغ التام للعمل في شركة سابك.

ينبغي الحصول على شهادة البكالوريوس وما يقابلها وما هو أعلى منها.

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 24 عام.

يشترط أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

لابد من توافر مهارات التعامل مع الآخرين.

يتم إعطاء الأولوية إلى حديثي التخرج.

ما انواع المهن الاساسية في سابك؟

تتنوع ما بين النقل والبناء والتشييد الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف، إلى جانب الكهربائيات والإلكترونيات والأجهزة الطبية.

ما هي التخصصات المطلوبه في سابك؟

تخصص إدارة الأعمال، تخصص الهندسة و الاقتصاد، تخصص المالية، تخصص البيانات، تخصص علوم الحاسب الآلي، تخصص الإحصاء، تخصص المحاسبة وتخصص الاقتصاد، تخصص الموارد البشرية.

ما هو مجال عمل شركة سابك؟