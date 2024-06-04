انت الأن تتابع خبر رسميا.. الموارد البشرية السعودية تعلن العمل في بعض المهن بدون كفيل بعد إلغاء نظام الكفيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت في الآونة الكثير من الإشاعات بخصوص إلغاء نظام الكفيل في داخل المملكة السعودية لعام 2024، وقد قامت وزارة الموارد البشرية السعودية، بتوضيح نظام إلغاء الكفيل في عدد مختلف من الوظائف، وذلك في إطار عمل الحكومة على تحسين كل العلاقات التعاقدية حيث يمكن لكل أصحاب تلك المهن، أن يمارسوا العمل بكل حرية ما بين المدن السعودية.

إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024 لبعض المهن

أكدت بالفعل الحكومة السعودية عبر بيان رسمي خبر إلغاء نظام الكفيل، وذلك من أجل مجموعة من المهن والوظائف والتي لا تحتاج بالفعل إلى وجود كفيل من أجل مزاولتها في داخل المملكة، حيث أتيح لهم ممارسة العمل بشكل حر في داخل البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مجموعة من التغييرات الجوهرية في داخل سوق العمل في المملكة العربية وتكون أبرز تلك المهن على النحو التالي:

تم إلغاء الكفيل بها في وظائف المقاولات، وكذلك كل وظائف سكرتارية تنفيذية، و مهندسين الميكانيكيا.

بالإضافة إلى مديرين المبيعات، ومديري الحسابات، والإدارة، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين.

وكذلك مهن الطب والتمريض، ووظائف الورش وكل الأعمال اليدوية، متخصصي الهندسة المدنية وكذلك الطاقة الكهربائية.

مميزات إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024

كما توجد مجموعة من المميزات المختلفة التي يمكن لكل العاملين الحصول عليها من بعد إلغاء نظام الكفيل حيث أنها تساعد في رفع حرية أصحاب المهن في التنقل، ومزاولة أعمالهم داخل المدن السعودية، ومن أبرز تلك المميزات ما يلي:

بالبداية رفع قدرة العامل على الانتقال ما بين مدن المملكة وذلك دون الحاجة لوجود موافقة من قبل صاحب العمل.

بالإضافة إلى إمكانية انتقال العمال لصاحب عمل مختلف وذلك مع مراعاة كل الإجراءات اللازمة.

ضرورة تمكين العمالة من المطالبة بكل حقوقهم من دون الخوف من إلغاء إقامتهم من قبل الكفيل.

تعزيز العدالة والإنصاف أمام العمالة الوافدة في المملكة، وجذب المزيد من الخبرات والكفاءات العالية من العمالة، مع الحد من استغلال العمال، بالإضافة إلي الحد من وجود عمالة غير رسمية، مما يساعد ذلك في الحفاظ على كافة حقوق العمال.

وقد بدأ العمل بنظام “إلغاء الكفالة في كل أنحاء المملكة من منتصف شهر مارس 2022، حسب مبادرة تحسين أوضاع العمالة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية نوفمبر 2020.

هل يوجد نظام الكفيل في السعودية؟

في نوفمبر 2020 ألغت المملكة السعودية (الكفيل) فيما يخص حرية التنقل الوظيفي.

كم يدفع الكفيل في السعودية؟

بلغ 2000 ريال في خلال المرة الأولى و4000 ريال في الثانية.

كم يأخذ الكفيل من العامل؟