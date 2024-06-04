تغير كبير ومفاجئ في سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني انخفاضا كبيرا أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وتخطى سعر الدولار عتبة 1780 ريالا في أدنى مستوى للعملة اليمنية منذ نحو عامين، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية ما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة.

وفيما يلي بيان بأسعار الصرف والتي جاءت كالتالي.

عدن:

الريال السعودي:

شراء: 463

بيع: 468

الدولار الأمريكي:-

شراء: 1763

بيع: 1783

صنعاء:-

الريال السعودي:-

شراء: 140

بيع: 141

الدولار الأمريكي:-

شراء: 531

بيع: 535