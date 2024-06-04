بعد قرارات البنك المركزي في عدن.. صنعاء تتخذ قرار صادم ضد أصحاب الحوالات من العملة الأجنبية

الرياض - محمد الاطلسي - اتخذت شركات ومحلات الصرافة، في مناطق سيطرة للجماعة الحوثية، قرارًا صادمًا ضد أصحاب الحوالات من العملة الأجنبية.

وقالت مصادر محلية إن شركات ومحلات الصرافة ترفض تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية، وتشترط مصارفتها وتحويلها إلى العملة المحلية المهددة بالإلغاء خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت المصادر أن محلات الصرافة تزعم عدم وجود سيولة نقدية من العملات الأجنبية، وهو السلوك الذي تتخذه مع كل أزمة في القطاع المصرفي.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية منعت شركات ومحلات الصرافة من بيع العملات الأجنبية، واشترطت دفع الحوالات بالعملة المحلية.

وأكدت المصادر أن الخطوة التي أقدمت عليها محلات الصرافة ليست جديدة، حيث كانت خلال الأشهر الماضية تشترط تسليم نصف الحوالة بالعملة المحلية، والنصف الآخر بالعملات الأجنبية، لكنها لجأت مؤخرًا للتوقف عن دفع الحولات أو جزء منها بالعملات الأجنبية.

وتأتي تلك الاجراءات بالتزامن مع قرارات صارمة للبنك المركزي في عدن، تهدف لإنهاء سيطرة المليشيات الحوثية على القطاع المصرفي.