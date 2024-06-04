إعلان عاجل عن موعد عيد الأضحى لعام 2024 بمصر والسعودية ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - ينتظر المسلمون تحديد موعد عيد الأضحى المبارك 2024، في مصر والسعودية، ويتم تحديد موعده بناءً على رؤية هلال شهر ذي الحجة في مصر والسعودية، وتتولى الجهات الرسمية مثل دار الإفتاء في مصر وهيئة كبار العلماء في السعودية مهمة رصد الهلال وتحديد بداية الشهر.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية

و موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية يوافق العاشر من ذي الحجة، وهو ما يوافق تقريبا 16 يونيو 2024، ومع ذلك، يعتمد التاريخ النهائي على رؤية الهلال في الليلة التاسعة والعشرين من شهر ذي القعدة، إذا تمت رؤية الهلال، فإن اليوم التالي يكون بداية شهر ذي الحجة، وإذا لم يُر الهلال، يُكمل شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً.

وتُعلن دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى 2024 في مصر عبر وسائل الإعلام بعد تحري الهلال، أن موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية تقوم المحكمة العليا بإعلان القرار بعد رصد الهلال، وهذا التوقيت له أهمية كبيرة للمسلمين حيث يُحدد بدء مناسك الحج وأيام التشريق وأضحية العيد.

ومن المقرر أن يكون إعلان استطلاع رؤية الهلال يوم 29 ذو القعدة هو يوم إعلان موعد عيد الأضحى، ويوافق يوم الاستطلاع يوم 6 يونيو 2024.

بعد إعلان موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية من خلال دار الإفتاء في مصر والمحكمة العليا في السعودية، يتجه المسلمون إلى الاستعداد لمراسم عيد الأضحى سواء بالسفر لقضاء الحج، أو تجهيز الأضحية في مصر، كما يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالي بالدعاء، وخاصة يوم عرفة، ومن الأدعية المستحبة في هذه الأيام:

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

عدد أيام إجازة عيد الأضحى

وفقًا لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، سيولد شهر ذو الحجة مباشرة بعد اقتران يوم 29 من ذي القعدة 1445 هجريًا، الموافق 6 يونيو 2024 ميلاديًا، وسيحدث الاقتران الساعة 2.39 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن تصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 إلى 9 أيام متواصلة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وستكون الإجازة مدفوعة الأجر في انتظار القرار الرسمي بعدد الأيام المقررة التي سوف يعلن عنها مجلس الوزراء، ومن المقرر، أيضا إعلان عدد أيام الإجازة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 هجريًا، لتحديد يوم الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك لكي تعلن الدولة الإجازة الرسمية التي ستقررها ومن المتوقع أن تكون هذه الإجازة هي الأطول.

وسيكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للموظفين هو الأطول لعام 2024 حيث سيصل إلى 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي، وستكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر وفي انتظار القرار الرسمي وبعدد الأيام الإجازة، والذي من المقرر إعلانه بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 هجريا، ومعرفة يوم الوقفة وبالتالي تحديد أول أيام عيد الأضحى لتعلن بعدها الدولة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 الرسمية للموظفين.