العرافة ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن مخطط خطير لإسقاط عاصمة عربية !!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت العرافة ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتصريحاتها التنبؤية المثيرة للجدل، عن توقعات صادمة خلال ظهورها الأخير في برنامج تلفزيوني.

حذرت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف من مخطط خطير لإسقاط عاصمة عربية خلال الفترة القليلة القادمة وأثارت قلق الجميع.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بأحداث مثيرة للجدل في الأردت، مما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية.

وتوقعت العرافة الشهيرية وقوع أحداث مؤسفة على الحدود الأردنية، محذرةً من تحديد المكان الدقيق لهذه الأحداث.

وعبرت عن قلقها بشأن انتقال الفوضى إلى داخل الأراضي الأردنية، مشيرة إلى استغلال محتمل لاحتجاجات مفتعلة من شأنها زعزعة استقرار البلاد.

وشددت العرافة الشهيرة على ان الأيادي السوداء التي تحاول الإضرار بالأردن كدولة وشعب، لن تفلح في مساعيها.

وتحظى توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف بمتابعة واسعة وتفاعل، سواء بالتصديق أو الرفض، لكنها تبقى محط اهتمام الإعلام والعامة على حد سواء.