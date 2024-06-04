انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب في السعودية تسجل أرقام جديده على نحو غير متوقع اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسعار الذهب في الأسواق السعودية، خاصة بعد حالة التذبذب التي يشهدها منذ عدة أيام، من انخفاض وارتفاع في سعر تداوله، حيث يعد الذهب واحدا من أكثر ما يلجأ اليه المواطنين للادخار والاستثمار، ومع بداية التعاملات الصباحية لليوم الأحد الثاني من يونيو 2024، يسجل الذهب أرقاما وتغيرات جديدة على نحو غير متوقع، ومع تزايد البحث من قبل المواطنين السعوديين عن سعر الذهب عبر محركات البحث المختلفة ننشر لكم قائمة أسعار الذهب المعلنة اليوم عبر السطور التالية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد الثاني من يونيو 2024، تغيرات ومستجدات جديدة في عمليات البيع والشراء في مختلف الأعيرة، وجاءت الأسعار لتسجل على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 282.52 ريال بما يعادل نحو 75.33 دولار.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 حوالي 247.21 ريال بما يعادل نحو 65.91 دولار.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 حوالي 211.89 ريال بما يعادل نحو 56.60 دولار.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 حوالي 163.71 ريال بما يعادل نحو 44.66 دولار.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

وعلى نحو غير متوقع سجلت أسعار الذهب المستعمل خلال تعاملات اليوم الأحد الثاني من يونيو 2024 انخفاضا في قيمته بنحو 3 ريالات تقريبا، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر الذهب المستعمل من عيار 22 نحو 251.29 ريالا سعوديا.

بلغ سعر الذهب المستعمل من عيار 21 نحو 239.55 ريالا سعوديا.

بلغ سعر الذهب المستعمل من عيار 18 نحو 204.33 ريالا سعوديا.

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

سجل متوسط أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية حتى وقتنا هذا مع سعر المصنعية كما يلي:

عيار 22 يسجل سعره حوالي 301.34 ريال سعودي.

عيار 21 يسجل سعره حوالي 290.03 ريال سعودي.

عيار 18 يسجل سعره حوالي 282.25 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت أسعار السبائك الذهبية في السعودية انخفاضا في سعر البيع والشراء خلال تعاملات السوق السعودي، حيث يبلغ سعرها كما يلي :

سبيكة الذهب من وزن 10 غرامات بلغت حوالي 2،885.02 ريال.

سبيكة الذهب من وزن 20 جرام بلغ حوالي 5،730.75 ريال سعودي.

بينما جاء سعر 100 جرام ذهب نحو 28،401.19 ريال سعودي.

ازاي اشتري ذهب من السعودية؟

يمكنك شراء الذهب من عدد من المتاجر الإلكترونية، أو من خلال متاجر الذهب المرخصة في المملكة، مع التأكد من موثوقيتها قبل الشراء.

ما هي افضل انواع السبائك الذهبية في السعودية؟

تعد السبيكة من عيار 24 هي افضل انواع السبائك الذهبية بنسبة نقاء 99.9٪.

ما هي كمية الذهب المسموح السفر بها من السعودية؟