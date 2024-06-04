انت الأن تتابع خبر خبر سعيد لمحدودي الدخل في السعودية.. الآن تعرف على شروط الحصول على دعم سكني وموعد الحصول على منحة يونيو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتعاون مع الحكومة السعودية وفي محاولة لمساعدة محدودي الدخل والأسر المحتاجة أصدرت الحكومة بالتعاون مع وزارة الإسكان مبادرة لتوفير مسكن للفئات المستحقة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 بتوفير مسكن لجميع المواطنين السعوديين، وقد أعلنت وزارة الإسكان بشكل رسمي عن شروط الحصول على الدعم السكني 1445 وتم وضع تلك الشروط للتأكد من أن الدعم يصرف لمستحقيه فقط، وفيما يلي نوضح شروط الدعم السكني.

شروط الدعم السكني 1445

أعلنت وزارة الإسكان أن التقديم في منحة دعم السكن يتم إلكترونيًا من خلال منصة سكني ويتم التسجيل بعد استيفاء كافة الشروط في المتقدم، و شروط الحصول على الدعم كما يلي:

أن يكون المستفيد حامل للجنسية السعودية ومقيم دائم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يزيد عمر المستفيد عن عمر 21 عام.

يجب أن يمتلك المستفيد دخل ثابت شهريًا أو وظيفة تمكنه من دفع قسط السكن.

في حالة امتلاك المستفيد عقار أو منزل أو قطعة أرض باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته لا يتم صرف دعم له.

يمكن للمرأة الأرملة أو المطلقة التقديم للحصول على الدعم ولكن يتم التقديم من خلال رب الأسرة.

تقديم المستندات والوثائق المطلوبة مع التأكد من التسجيل بشكل صحيح.

أن لا يمتلك المستفيد سكن خاص به.

موعد صرف منحة الدعم السكني لشهر يونيو 2024

قامت وزارة الإسكان بتوحيد موعد صرف الدعم السكني كل شهر ليكون في اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي إلا في حالة تزامن موعد الصرف مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية في هذه الحالة يتم تأجيل أو تبكير الموعد وفقًا لما تعلن عنه الوزارة، وبالنسبة لمنحة شهر يونيو سيتم صرفها في يوم الإثنين 24 يونيو 2024 الموافق 17 ذو الحجة 1445.

التقديم على منحة الدعم السكني 2024

حددت وزارة الإسكان بعض الخطوات البسيطة للتقديم على منحة الدعم، وخطوات التقديم كالآتي:

توجه إلى منصة سكني .

. سجل البريد الإلكتروني وكلمة السر.

بعد التسجيل في الموقع توجه إلى "الوحدات السكنية".

قم بتسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم مع ضرورة التأكد من تسجيلها بطريقة صحيحة.

اضغط على "إرسال الطلب".

سيقوم الموقع بعرض عروض الوحدات السكنية حتى تختار المناسب لاحتياجاتك.

يمكن للمتقدم من خلال المنصة متابعة الطلب.

متى يتوقف الدعم السكني عن المستفيد؟

يتم وقف الدعم السكني عن المستفيد في حالة تأخر المستفيد في سداد قسط من الأقساط المسجلة في عقد التمويل العقاري أو في حالة الإنهاء المبكر للمديونية.

كم سنة يستمر الدعم السكني؟

لا توجد مدة محددة لاستمرار الدعم السكني ولكن كل ما يلزم هو استيفاء شروط الدعم في المستفيد.

هل مبلغ الدعم السكني مسترد؟