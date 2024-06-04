انت الأن تتابع خبر تنظيم الإجابة ومنع الغش تمامًا.. التعليم السعودي تضع شروط دليل الاختبارات الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 فعاليات الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445، وذلك في مختلف مدارس المملكة فيما عدا مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتستمر مدة الاختبارات لنحو 5 أيام، حيث يشارك في هذه الاختبارات حوالي 6 ملايين طالب وطالبة بداية من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي، ومع بداية رحلة الاختبارات سددت وزارة التعليم على عدد من الضوابط التي تنظم إجراءات اختبارات هذا العام، وفيما يلي نستعرض معكم أهم التفاصيل.

شروط دليل الاختبارات الجديد

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدد من الشروط التي يتم اتباعها خلال فترة الاختبارات النهائية، والتي يتم من خلالها تنظيم إجراء الاختبارات في مختلف المدارس، على النحو التالي:

يمنع تماما حمل أي أوراق أو كتب أو مذكرات داخل قاعات الاختبارات.

يقتصر حضور الطالب الأدوات الكتابية الضرورية فقط.

يتم التشديد على الطلاب بضرورة كتابة أسمائهم وإجاباتها باللون الأزرق، يستثنى في ذلك طلاب الصف الثالث الابتدائي، فيتم استخدام القلم الرصاص.

كتابة الإجابات بخط واضح وبطريقة مرتبة، مع ضرورة ترك فاصل بين الإجابة وأخرى.

تجنب استخدام القلم المبيض داخل ورقة الإجابة.

كما حذرت وزارة التعليم من اي محاولات للغش أو المساعدة عليه.

على جميع الطلاب الالتزام بالهدوء والنظام داخل قاعات الاختبارات.

التأخير عن الاختبارات

نبهت وزارة التعليم السعودية على طلاب المدارس بعدم التأخير عن موعد الاختبارات، كما أكدت أنه يسمح بدخول الطلاب المتأخرين بمدة لا تتجاوز أكثر من 15 دقيقة فقط، مع كتابة تعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.

اما في حال تأخير الطالب لأكثر من نصف الوقت المحدد للاختبار، فلن يتم السماح لهم بالدخول، مع التأكيد على ضرورة تحرير محضر بذلك.

ومن جهة أخرى أكدت وزارة التعليم السعودية على عدم السماح لأي طالب بتسليم ورقة الإجابة قبل مرور ما لا يقل عن نصف الوقت المخصص للاختبار، مع استثناء بعض الحالات الصحية القصوى، وذلك بعد موافقة مدير المدرسة.

مع التأكيد على عدم القيام بالرد على أي استفسارات بشأن الاختبار قد توضح بدورها إجابة الأسئلة، كما يُسمح لرئيس اللجنة توضيح أي عبارات أو كلمات غير واضحة في حالات الضرورة.

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يتم ذلك من خلال الدخول على نظام نور ومن ثم التسجيل كولي أمر جديد، مع إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

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