اليمن : رئيس هيئة التشاور والمصالحة يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا

الرياض - محمد الاطلسي - استقبل رئيس هيئة التشاور والمصالحة الاستاذ محمد الغيثي، ومعه نواب رئيس الهيئة، الاستاذ صخر الوجيه، والاستاذة جميله علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، بمقر الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، سعادة غابرييل مونيرا فينيالس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وسفراء دول فرنسا وألمانيا وهولندا، سعادة كاترين قرم كمون، وسعادة هوبرت يوزيف ياغر، وسعادة جانيت سيبين.

استعرض اللقاء طبيعة الجهود التي تبذلها هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وسير عمل لجان الهيئة الدائمة، بما في ذلك الخطط والبرامج التي ستعمل الهيئة من خلالها في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وجهود المصالحة، والجانب الإعلامي، وملف الحريات وحقوق الإنسان.

كما بحث الاجتماع سبل التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة التشاور والمصالحة وسفراء الاتحاد الاوروبي، في إطار دعم دول الاتحاد للشرعية، وجهود استقرار الخدمات الأساسية، ودعم التنمية، وبناء ورفع القدرات وجهود المصالحة وإحلال السلام.

من جانب اخر، أكد الغيثي على دعم هيئة التشاور والمصالحة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، واجراءات البنك المركزي الرامية الى حماية المنظومة الاقتصادية من الإنهيار جراء ممارسات ميليشيات الحوثي، وشدد على ضرورة إيجاد دعم اقتصادي عاجل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل تردي الخدمات وتدهور الحالة المعيشية للناس.

وأشادت رئاسة الهيئة بدعم الاتحاد الاوروبي المقدم لبلادنا في مختلف الجوانب، ومن جانبهم أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الحاضرون على موقف دول الاتحاد الاوروبي المساند والداعم للشرعية، مؤكدين الاستمرار في مساندة جهود إيقاف التصعيد، ودعم فرص السلام، وتقديم المساعدات اللازمة في الجانب التنموي والإنساني.