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الكشف عن أخطر وصية في تأريخ الأسرة الحاكمة بالسعودية وإسم محمد بن سلمان يذكر فيها ..تفاصيل مثيره

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف احد الامراء المقربين من ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، ان الملك فى احد وصاياه طالب بتمكين الشباب من قيادة المملكة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكد الأمير، ان الملك الراحل كان يرى ان الشباب يتمتع بمزايا أساسية توفر له أهلية خاصة في مشاريع التغيير ومنها الطاقة والحيوية المتجددة والمتفجرة والتفاعلية مع المتغيرات والأحداث، وعلو الهمة والقدرة على العطاء البدني والعقلي، والطموح المتجدد والكبير وعدم الاستسلام واليأس.

 

وقال المصدر المقرب من الملك الراحل ، انه كان يرى كل تلك الصفات تتوفر فى شاب من أفراد العائلة وهو الأمير محمد بن سلمان، وأنه يتمنى أن يتقلد الأمير الشباب منصب قيادى بالمملكة وهو ما تحقق بعد وفاته.  

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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