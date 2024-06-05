انت الأن تتابع خبر ملكة السيارات .. سيارة هيونداي توسان 2025 الجديدة كليا بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها لا تقبل المنافسه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد سيارة هيونداي توسان 2025 واحدة من أفضل السيارات التي تم إطلاقها في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تنافس ناظريها من السيارات الآخرى في العالم أجمع، كما أن سيارة هيونداي توسان تمتلك العديد من المواصفات التي تجعلها مميزة عن غيرها من السيارات، وجاءت السيارة ضمن سيارات الكروس أوفر، ولهذا فهي تعتبر الخيار الأول والأفضل للعديد من الأشخاص محبي السيارات القوية، وفيما يلي سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة.

مواصفات سيارة هيونداي توسان موديل 2025

يتساءل العديد من الأشخاص عن المواصفات التي تحملها سيارة هيونداي توسان 2025، وذلك بعد أن انتشر أنها تم إطلاقها في الأسواق العالمية والأسواق العربية، ولذلك زادت معدلات البحث عن مواصفات سيارة هيونداي توسان 2025، وفيما يلي سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة والتي جاءت كالتالي:

تمتلك السيارة محرك رباعي الأسطوانات تصل سعته حتى 2.5 لتر، كما أنه يعمل بقوة تبلغ 194 حصان.

تعمل السيارة بناقل حركة يمتلك 8 سرعات.

تمتلك سيارة هيونداي توسان 2025 محرك تبلغ قوته نحو 187 حصان.

تستهلك سيارة هيونداي توسان 2025 25 ميل من الوقود.

تمتلك السيارة عزم دوران يبلغ 182 رطل قدم.

السرعة القصوى تبلغ نحو 190 كم في الساعة الواح.

يبدأ التسارع الخاص بالسيارة من 0 حتى 60 ميل في الساعة الواحدة خلال 8.9 ثوان.

تحتوي سيارة هيونداي توسان 2025 على 5 متقاعد.

مميزات سيارة هيونداي توسان موديل 2025

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2025 العديد من المميزات والتي جاءت كالتالي:

تحتوي السيارة على نظام مكابح طوارئ أوتوماتيكي.

تحتوي على نظام اكتشاف المشاة، وذلك لتحسين الأمان على الطرق الحضرية.

كما أن السيارة تحتوي على نظام تثبيت السرعة التلقائي.

وتمتلك أيضًا نظام تحذير قياسي عند مغادرة المسار.

توفر السيارة قيادة آمنة على الطرق السريعة.

تمتلك السيارة نظام ترفيهي جديد، حيث أنها تحتوي على شاشتين رقميتين متجاورتين.

تمتلك السيارة نظام القفل والفتح عن بعد، بالإضافة إلى نظام التشغيل عن بعد.

تحتوي السيارة على مصابيح LED رباعية من الأمام، كما أنها تحتوي على شبكة أمامية كبيرة.

تمتلك السيارة فتحات واسعة من أجل التهوية، كما أنها تمتلك مظهر جرئ ينم عن قوة السيارة.

تمتلك السيارة كافة الوسائل الخاصة بالأمان.

كما أن السيارة حديثة ولم يتم طرحها حتى الآن في الأسواق.

تحتوي السيارة على أقراص دوارة بجانب شاشات مدمجة للمكيف.

تمتلك السيارة منافذ USB-C بالإضافة إلى منافذ من أجل الشحن.

تحتوي السيارة على قضبان جانبية على السطح.

تمتلك سيارة هيونداي توسان 2025 مكيف ذو فتحة واحدة أنيقة وتمتد على لوحة القيادة.

أسعار سيارة هيونداى توسان 2025 جميع الفئات

يتساءل العديد من الأشخاص محبي السيارات عن أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2025، حيث أن أسعارها مناسبة لجميع الفئات، كما أنها مناسبة لمواصفات ومميزات السيارة، وجاءت الأسعار كالتالى:

سعر سيارة هيونداي توسان موديل 2025 عالميًا حوالي 28,585 دولار أمريكي.

سعر سيارة هيونداي توسان 2025 فئة SE في المملكة العربية السعودية نحو 108,750 ريال سعودي.

كما أن سعر سيارة هيونداي توسان 2025 فئة SEL حوالي 116,250 ريال سعودي.

ويبلغ سعر سيارة هيونداي توسان 2025 فئة SEL Convenience نحو 127,500 ريال سعودي.

كما أن سعر سيارة هيونداي توسان 2025 فئة XRT وصل إلى 135,000 ريال سعودي.

كما بلغ سعر سيارة هيونداي توسان 2025 فئة Limited حوالي 142,500 ريال سعودي.

من هو وكيل هيونداي في السعودية؟

الموزع الحصري لشركة هيونداي للسيارات في المنطقة الشمالية والشرقية في المملكة العربية السعودية هو المجدوعي هيونداي للسيارات.

كم سعر هيونداي توسان 2024 في السعودية؟

تبدأ أسعار سيارة هيونداي في المملكة العربية السعودية من 114,269 ريال سعودي، وتصل حتى سعر 134,135 ريال سعودي.

متى تنزل توسان ٢٠٢٥؟