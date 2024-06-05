انت الأن تتابع خبر وحش الطرق الوعرة . سعر ومواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر Toyota Prado 2024 السيارة الأفضل للعائلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن طرح سيارة تويوتا لاندكروزر برادو العائلية، ذات الشكل المميز والفريد من نوعه، خاصة بعدما تم عمل بعض التعديلات على الشكل القديم، إذ تم تغيير شكلها الخارجي والداخلي، وتأتي السيارة ب٧ مقاعد مريحة، كما يمكنها السير في الأماكن الوعرة والصعبة بكل سهولة، لذا فهي تعد المنافس الأول من حيث المواصفات والسعر مع سيارات ميتسوبيشي باجيرو 2024، لذا فهي تعد الخيار الأمثل والأفضل لكافة المواطنين في دول الخليج العربي.

مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو العائلية

تم الإعلان عن طرح سيارة تويوتا لاندكروزر برادو العائلية في الأسواق السعودية بمحرك يصل سعته إلى 2.8 لتر هايبرد ديزل، يعمل بقوة 271 حصان مع عزم الدوران يصل إلى 381 نيوتن لكل متر، علاوة على ذلك يتصل محرك برادو بناقل حركة أوتوماتيكي قير المكون من 6 سرعات، كما تشتمل على قوة دفع رباعية للعجلات الأربعة، كما تشتمل على شكل داخلي فخم وجميل

للغاية:

تحتوي على شاشة 9 بوصة تعمل باللمس، في منتصف المقصورة الرئيسية.

كذلك تعطيك القدرة على التحكم في المناخ الداخلي للسيارة.

يوجد بها ايضاً نظام مكبر للصوت سداسي لتوزيع الصوت داخل السيارة.

تم إعداد المقاعد من الجلد ليعطي إحساس بالراحة والاسترخاء.

كما تعمل السيارة بنظام الاصبع.

تحتوي على مقاعد أمامية كهربائية، يوجد ايضاً نظام تدفئة للمقاعد.

سعرها وموعد نزولها

تم الإعلان عن سيارة تويوتا لاندكروزر برادو العائلية لذا من المفترض أن يتم نزولها في الأسواق خلال الفترة القادمة التي تقدر بشهر تقريباً، وتتوفر السيارة بنسختين لذا تم تحديد سعرها ليتراوح بين 209.500 ألف ريال حتى 222.000 ألف ريال سعودي.

نظام السلامة والأمان في سيارة تويوتا لاندكروزر برادو العائلية 2024

تركز شركة تويوتا اليابانية على نظام الأمن والسلامة لذا تم إعداد نظام الأمن بها كما يلي:

يوجد بها نظام تحذيري عند الخروج من مسار السير.

يوجد بها 6 وسائد هوائيه.

يتكون هيكل السيارة الخارجي يتسم بالصلابة للحفاظ على ثباتها.

ما الفرق بين لاندكروزر V6 و V8؟

"محرك V6 هو محرك 6 اسطوانات، في حين محرك V8 به 8 اسطوانات.

كم لتر تانكي لاندكروزر 2024؟

110 لتر.

أيهما أفضل لاندكروزر بنزين أو ديزل؟