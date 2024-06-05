انت الأن تتابع خبر بدون خبرة.. بادر بالتقديم في الوظائف الخالية في مستشفى قوى الأمن في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الداخلية والعديد من الوزارات الأخرى على توفير وظائف لجميع المواطنين في المملكة الذين ليس لديهم عمل من أجل توفير حياة معيشية جيدة لهم من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتطلع إليها المملكة.

وظائف مستشفى قوى الأمن

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية السعودية متمثلة في مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس والدبلوم، وذلك في الإدارة العامة لصحة السجون والمراكز الصحية بالسجون في العديد من مناطق المملكة.

مناطق الوظائف الخالية في مستشفى قوى الأمن

أعلنت مستشفى قوى الأمن أن الوظائف الخالية التي تم الإعلان عنها متوفرة في بعض المدن كالتالي:

الرياض.

مكة المكرمة.

القصيم.

الجوف.

رفحاء.

تبوك.

نجران.

الدمام.

بيشة.

جدة.

المدينة المنورة.

أبها.

الأحساء

الباحة.

جازان.

حفر الباطن.

عرعر.

القريات.

وادي الدواسر.

كيفية التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن

أعلنت مستشفى قوى الأمن أن التقديم على الوظائف متاح الآن، ويستطيع من يجد لديه المواصفات المحددة أن يتقدم لنيل الوظيفة حتى يوم الخميس الموافق 1445/11/1، وذلك من خلال الرابط من هنا

مستشفى قوى الأمن في المملكة

تم إنشاء مستشفى قوى الأمن في المملكة في عام 1972، حيث بدأت مستوصف صغير ببعض الموارد المحدودة في مدينة الرياض، ثم تم تطويرها في عام 1975 وأصبحت مستشفى تعمل بقدرة 20 سريرا فقط، وتم دعمها من وزارة الداخلية وأصبحت قدرتها 120 سريرا، ثم تم تطويرها أكثر من مرة حتى ظهرت بشكلها الحالي في ظل انتشارها في العديد من المناطق والمدن السعودية.

من يخدم مستشفى قوي الامن؟

تقوم مستشفى قوى الأمن في المملكة العربية السعودية بخدمة منسوبي وزارة الداخلية في جميع القطاعات، كما أنها تساعد مستوصفات وزارة الداخلية في أكثر من منطقة وقطاع منها قطاع السجون.

متى ينتهي دوام مستشفى قوي الامن؟

تعمل مستشفى قوى الأمن في المملكة العربية السعودية طول اليوم على مدار الأسبوع بالكامل من أجل استقبال المرضى، حيث يتم التسهيل على كل فرد يدخل المستشفى الذهاب إليها سواء في حالة الحوادث أو الطوارئ من أجل الحصول على الرعاية الطبية المطلوبة.

مستشفى قوي الامن بالرياض كم سرير؟