السعودية : عقوبة غرامتها 5000 ريال لكل من ينقل هذه المواد دون ترخيص من اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستيه بالمملكة العربية السعودية اليوم عن اعتمادها تعديلات جوهرية جديدة على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ، تضمنت إضافة مخالفات جديدة الى جدول المخالفات والعقوبات الموجود حاليا ، كما تضمنت إضافة وتعديل فقرات تنظيمية أخرى، وجاء الإعلان عن هذه التعديلات بعد موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر عليها. وتضمنت التعديلات الجديدة على اللائحة إضافة عدة فقرات، أبرزها إضافة مخالفة الى جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 5000 ريال وذلك عند «قيام المرخص له بممارسة نشاط نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها» ، كما تضمنت إضافة مخالفة أخرى الى جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 5000 ريال، تفرض على المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة عند مخالفته أياً من الضوابط التي تحددها الهيئة العامة للنقل.

كما أضيفت المخالفات الجديدة التالية الى جدول المخالفات والعقوبات: إضافة مخالفة قيمتها 5000 ريال، تفرض على المخالف عند القيام بـ «تشغيل مركبة نقل خاص لغير الغرض الذي تم إثبات الحاجة له»، وإضافة مخالفة قيمتها 1000 ريال، تفرض على المخالف في حال عدم قيامه ب تزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة لمركبة النقل الخاص»، وإضافة مخالفة رقمها التسلسلي (102) في جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 3000 ريال، تنص على «قيام مركبة تحمل بطاقة تشغيل نقل خاص بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر»، وإضافة مخالفة رقمها التسلسلي (103) في جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 1000 ريال، تفرض عند «عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة».

وشهدت اللائحة إضافة عدة فقرات، أبرزها حذف السجل التجاري الخاص بالنشاط أو إزالة النشاط منه في حال لم يكن مقتصراً عليه، وأن يمتلك الشخص المرخص له بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة فقط، على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.