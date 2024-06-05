اليك سر عمل بسكويت النواعم أحلى من الجاهز لأولادك في المدرسة.. طريقة التحضير

الرياض - محمد الاطلسي - البسكويت من الحلويات المفضلة لدى الصغار والكبار على حد سواء، ويتميز بطعمه اللذيذ، وتعد طريقة عمل بسكويت نواعم من الطرق البسيطة والسهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت.

مكونات بسكويت نواعم

100 جرام من دقيق متعدد الاستعمالات. 115 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة. 40 جرام سكر بودرة. 25 جرام من النشا. ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الدقيق والنشا معًا. في وعاء آخر، اخفقي الزبد والسكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يذوب السكر ويصبح قوام الخليط هشًا. أضيفي خليط الدقيق إلى الزبدة والسكر، وقلبي بملعقة خشبية حتى تمتزج المكونات.

ضعي خليط البسكويت في كيس حلواني، ثم شكلي البسكويت على شكل حلزون في صينية خبز مبطنة بورق زبدة. أدخلي البسكويت إلى فرن مُسخن مُسبقًا على درجة حرارة 160 مئوية، واخبزيه مدة عشر دقائق إلى 15 دقيقة. اتركي البسكويت يبرد، ثم قدميه مع المربى أو الكريمة أو الشوكولاتة.