اكتشاف اكبر منجم ذهب في العالم بمحافظة يمنية سيحدث نقلة اقتصادية كبيرة(صور)

الرياض - محمد الاطلسي - اكتشف مجموعة من الباحثين اليمنيين منجم يحوي كمية كبيرة من الذهب الصافي

ويقع منجم الذهب في محافظة الجوف منطقة برط العنان

مصادر محلية قالت ان سلطة امر الواقع في صنعاء “الحوثي“ قامت بنقل كمية تقدر بطن إلى العاصمة صنعاء كعينه للفحص لتحديد نسبة الذهب فيه

واكدت المصادر ان جماعة الحوثي استحدثت نقاط أمنية على مدخل الشعب «الجبل» ونزلت بحملة عسكرية كبيرة وطوقت على منجم الذهب

ويتوقع خبراء بان هذا المنجم سيكون من اكبر مناجم الذهب الصافي في العالم وسيحدث نقلة اقتصادية كبيرة في اليمن في حال لم تتم سرقته ومصادرته من قبل نافذين في الدولة.. حسب وصفهم